2018/11/24 | 07:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحديا لم يكن متوقعا، يتمثل في صعود تحد سياسي منافس له، وهو حزب الرفاه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحد إسلامي عثماني لأردوغان) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحد إسلامي عثماني لأردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).