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تحد إسلامي عثماني لأردوغان
2018/11/24 | 07:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنقرة – يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحديا لم يكن متوقعا، يتمثل في صعود تحد سياسي منافس له، وهو حزب الرفاه

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