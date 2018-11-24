يارزاق ياألله

2018/11/24 | 07:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس كل الأرزاق مالا

بل إن من أجمل الأرزاق

سكينة الروح

ونور العقل

وصحة الجسد

وصفاء القلب

وسلامة الفكر

ودعوة أم

وعطف أب

ووجود أخ

وضحكة ابن

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