English | وظائف


يارزاق ياألله
2018/11/24 | 07:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ليس كل الأرزاق مالا

بل إن من أجمل الأرزاق

سكينة الروح 

ونور العقل 

وصحة الجسد 

وصفاء القلب 

وسلامة الفكر 

ودعوة أم 

وعطف أب 

ووجود أخ 

وضحكة ابن 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يارزاق ياألله) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يارزاق ياألله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).


كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ #محمد كشكار - أمارس ثلاثة أنشطة ذهنية كانت لي بمثابة حبوب مهدِّئة؟
⋙ شاهد بالفيديو | كم تبلغ خسائر العراق سنوياً بسبب الفسادالمالي في المنافذ الحدودية ؟؟؟
⋙ مسعود البارزاني يقود عملية تشكيل تحالف مصالح جديد في بغداد
⋙ أسعار النفط تهبط عن 60 دولارا والسعودية تبحث إجراءات “مستترة”
⋙ إشارات فرنسية داعمة لخيار حفتر في السيطرة العسكرية على طرابلس
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | كم تبلغ خسائر العراق سنوياً بسبب الفسادالمالي في المنافذ الحدودية ؟؟؟
⋙ شاهد بالفيديو | بعد سنين الخدمة في دوائر الحكومة هكذا يكرم الموظف في سن التقاعد! دائرة التقاعد في البصرة انموذجا
⋙ بالصور.. الأمن الاردني يخلي بأمر الملك 4 جنود عراقيين اصيبوا بانفجار قرب الحدود
الأكثر شيوعا