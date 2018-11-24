إشارات فرنسية داعمة لخيار حفتر في السيطرة العسكرية على طرابلس

2018/11/24 | 07:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس – كشفت مصادر سياسية ليبية مقربة من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن مسؤولين فرنسيين ألمحوا إلى دعمه في

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