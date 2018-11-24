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أسعار النفط تهبط عن 60 دولارا والسعودية تبحث إجراءات “مستترة”
2018/11/24 | 07:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هبطت أسعار النفط العالمية بأكثر من 6% الجمعة لتصل إلى أدنى مستوياتها في ما يزيد على عام كامل، في حين قالت صحيفة

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