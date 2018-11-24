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مسعود البارزاني يقود عملية تشكيل تحالف مصالح جديد في بغداد
2018/11/24 | 07:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نثر وإعادة تركيب التحالفات والتكتلات وتغيير الاصطفافات، أمر بات لصيقا بالعملية السياسية الجارية في العراق، والتي تقوم على تقاسم المكاسب وتبادلها بمعزل

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