محمد كشكار - أمارس ثلاثة أنشطة ذهنية كانت لي بمثابة حبوب مهدِّئة؟

2018/11/24 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_كشكار 1. النشاط الأول يتمثل في المطالعة غير المنظمة وغير المختصة وغير المختارة بداية من سن الستين بعد مسيرة علمية دراسية ومهنية، يوميا ساعة أو أكثر قليلا.2. النشاط الثاني يتمثل في الكتابة الرقمية والنشر على النت دون أجندا إيديولوجية أو سياسية، يوميا خمس ساعات أو أكثر قليلا.3.النشاط الثالث والأهم يتمثل في حب الناس.أحب أيضًا الحياة دون التمتع بملذاتها التي لا أقدر عليها حتى ولو هفّت لها نفسي ككل......

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