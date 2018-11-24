قطب العقارات “جيلبرت” يبيع فندقاً بمليار دولار في مشيغان

2018/11/24 | 08:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديترويت – واع- نافع الفرطوسي

في واحدة من الصفقات العقارية الثقيلة في الولايات المتحدة الامريكية، أعلن قطب العقارات البارز في ديترويت بولاية مشيغان دان جيلبرت عن قبوله بعرض بلغت قيمته مليار دولار لبيع فندق وكازينو “غريك تاون” الواقع في وسط ديترويت إلى إئتلاف شركة “بين غيمينغ ناشونال” وصندوق استثمار نيويوركي VICI Properties

ويملك الملياردير جيلبرت عبر شركته “جاك انترتينمنت” ستة فنادق وكازينوهات تتوزع على ولايات أوهايو وكنتاكي وميريلاند وميشيغان، قبل أن يقرر بيع “غريك تاون”، الذي يعد أصغر كازينوهات ديترويت الثلاثة، بعد “أم جي أم” و”موتور سيتي”.

وبإدارة شركة “بين غيمينغ” التي تدير ٤٠ كازينو في أنحاء الولايات المتحدة، سوف يستمر عمل “غريك تاون” كالمعتاد ودون انقطاع عن دفع الضرائب للبلدية التي تحصل من الكازينوهات الثلاثة على حوالي ١٨٠ مليون دولار سنويا ً ، وفقا لصحيفة “ديترويت نيوز”.

أما دان جيلبرت فقال من جانبه،إنه سيركز اهتمامه في الفترة القادمة على المشاريع العقارية وشركات التكنولوجيا، لافتا إلى أنه سيتم إنفاق أموال الصفقة في المشاريع الضخمة المقررة في الداون تاون، مثل بناء أعلى ناطحة سحاب في المدينة وغيرها من المشاريع العقارية.

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