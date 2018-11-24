صحيفة تكشف عن آثار الدواء الذي تعاطاه راموس

2018/11/24 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضة-كلكامش برس؛ لازالت قصة سيرجيو راموس والمنشطات التي ظهرت منذ ساعات قليلة عن طريق “فوتبول ليكس” المختصة بتسريبات كرة القدم الأوروبية، تشغل وسائل الإعلام الأوروبية.“فوتبول ليكس” كشفت عن تجاهل الإتحاد الأوروبي عقوبة سيرجيو راموس، رغم تورطه في تعاطي منشطات خلال مبارتي يوفنتوس بدوري ابطال أوروبا 2017، وملجا في الدوري الإسباني الموسم الماضي.ريال مدريد […]

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