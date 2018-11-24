الحداد يدعو الكتل إلى ترشيح 3 أسماء لكل وزارة شاغرة لاختيار احدها

2018/11/24 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم السبت، إن السبب في عدم اكتمال الكابينة الوزارية حتى الآن يعود إلى استمرار الخلافات السياسية حول

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