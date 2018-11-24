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بالوثيقة..
2018/11/24 | 08:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حصلت "العهد نيوز" على نسخة من وثيقة تكشف عن اسماء القضاة المرشحين لعضوية محكمة التمييز الاتحادية.

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب خلال جلسة اليوم السبت،

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