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نادي ذي قار يُتوج بلقب دوري العراق بالتنس الارضي
2018/11/24 | 08:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

وكالات:

توج نادي ذي قار بلقب بطولة دوري العراق للعام 2018 بالتنس الارضي على الكراسي المتحركة الذي اختتمت منافساته امس الخميس على ملاعب التنس في مجمع ملعب الشعب الدولي و تأتي اللجنة الفرعية كربلاء في المركز الثاني تلته لجنة البصرة في المركز الثالث 

وكالات:توج نادي ذي قار بلقب بطولة دوري العراق للعام 2018 بالتنس الارضي على الكراسي المتحركة الذي اختتمت منافساته امس الخميس على ملاعب التنس في مجمع ملعب الشعب الدولي و تأتي اللجنة الفرعية كربلاء في المركز الثاني تلته لجنة البصرة في المركز الثالث ومن جانب آخر ابدى رئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد سعادته بظهور خامات شابة ذات مستويات جيدة في صفوف اللجان الفرعية التي شاركت في البطولة متمنياً من مدربيهم ببذل قصارى جهودهم للارتقاء اكثر بمستوى اللاعبين .المصدر: المربد

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