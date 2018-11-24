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التحالف الدولي يقتل 11 مدنيا في ريف دير الزور
2018/11/24 | 08:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..

واصل “التحالف الدولي” الذي تقوده أمريكا من خارج مجلس الأمن عدوانه على السوريين في ريف دير الزور بذريعة محاربة كيان داعش الإجرامي ما تسبب باستشهاد 11 مدنيا على الأقل أغلبيتهم نساء وأطفال.

وذكرت مصادر إعلامية أن طيران “التحالف الدولي” اعتدى بغارات عنيفة على قرية الشعفة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما تسبب بوقوع […]

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