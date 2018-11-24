ترامب ينفي تقريرا عن استيائه من وزير الخزانة الامريكية

2018/11/24 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت، إنه "سعيد وفخور للغاية" بأداء وزير الخزانة ستيفن منوتشين، بعدما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس عبر عن استيائه من منوتشين.وقال ترامب "أنا سعيد وفخور للغاية بالعمل الذي أنجزه وزير الخزانة ستيفن منوتشين".وأضاف ان "الأخبار الكاذبة تحب أن تكتب قصصا على النقيض، نقلا عن مصادر زائفة أو أشخاص غيورين، لكنها ليست حقيقية".

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