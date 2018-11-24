الداخلية التركية: واشنطن حولت الحدود العراقية السورية إلى “مختبر للإرهاب”

2018/11/24 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الجمعة، إن الولايات المتحدة حولت الحدود السورية العراقية إلى “مختبر للإرهاب”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صويلو في الندوة الثالثة للأمن، التي تنظمها أكاديمية الشرطة بولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

وأشار صويلو إلى أن الولايات المتحدة تعقد صفقات مع الإرهابيين حول تقاسم النفط من الآبار الواقعة على الحدود العراقية السورية.

وأضاف: “أمريكا حولت الحدود العراقية السورية إلى مختبر للإرهاب”.

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