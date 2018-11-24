واشنطن تطلب من حلفائها تجنب أجهزة هواوي

2018/11/24 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ تكنلوجياقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الحكومة الأمريكية تحاول إقناع مقدمة الخدمات اللاسلكية والإنترنت في الدول الحليفة لها، بتجنب أجهزة الاتصال التي تنتجها شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

ونقلت الصحفية في تقرير نشرته الخميس، عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن أسمائهم، أن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع نظرائهم في الحكومات ومع مديرين تنفيذيين في مجال الاتصالات بدول صديقة، لإقناعهم بأن استخدام أجهزة هواوي يؤدي إلى مخاطر على الأمن الإلكتروني.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أن “واشنطن تدرس زيادة المساعدات المالية لتطوير قطاع الاتصالات في الدول التي تتجنب الأجهزة الصينية الصنع”، مضيفة أن “من بين ما يقلق الحكومة، استخدام أجهزة اتصال صينية في دول تستضيف قواعد عسكرية أمريكية مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان”.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية في بيان، إن الوزارة ستظل حذرة حيال أي تهديد للأمن القومي الأمريكي، وباتت “هواوي” محل تدقيق في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

وتبدي قيادات بوكالات المخابرات وغيرها قلقها من أن تكون هواوي وشركات صينية أخرى، مدينة بالولاء للحكومة الصينية أو الحزب الشيوعي الحاكم، مما يزيد خطر التجسس.

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