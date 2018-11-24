2018/11/24 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، السبت، عن تفاصيل مباحثات زعيم الحزب مسعود البارزاني في بغداد، مبينا ان البارزاني طرح مبادرة لحل ازمة حصة اقليم كردستان للعامين المقبلين.وقال شنكالي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “زيارة مسعود البارزاني الى بغداد بعد قطيعة دامت لعامين أصلحت الكثير من الازمات بين بغداد واربيل سيما بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب البارزاني يكشف عن مبادرة لرئيسه بشأن حصة كردستان في الموازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب البارزاني يكشف عن مبادرة لرئيسه بشأن حصة كردستان في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).