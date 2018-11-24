English | وظائف


حزب البارزاني يكشف عن مبادرة لرئيسه بشأن حصة كردستان في الموازنة
2018/11/24 | 08:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، السبت، عن تفاصيل مباحثات زعيم الحزب مسعود البارزاني في بغداد، مبينا ان البارزاني طرح مبادرة لحل ازمة حصة اقليم كردستان للعامين المقبلين.

وقال شنكالي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “زيارة مسعود البارزاني الى بغداد بعد قطيعة دامت لعامين أصلحت الكثير من الازمات بين بغداد واربيل سيما بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب البارزاني يكشف عن مبادرة لرئيسه بشأن حصة كردستان في الموازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب البارزاني يكشف عن مبادرة لرئيسه بشأن حصة كردستان في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).


كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الرئيس صالح يستقبل رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي
⋙ المخرج أحمد عبد الله السيد يواصل تساؤلاته عن الهوية في «ليل خارجي»
⋙ روحاني: مستعدون للدفاع عن الشعب السعودي أمام القوى المتغرطسة كما فعلنا مع العراق
⋙ الداخلية :القبض على ٢٥٠٠ متسول في بغداد خلال العام الجاري
⋙ تجهيز مزارعي نينوى بـ 28 مليون لتر من {الگاز}
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | انسجام الغراوي: تعلن الموافقة على توزيع 2ترليون دينار على العاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة
⋙ شاهد بالفيديو | كم تبلغ خسائر العراق سنوياً بسبب الفسادالمالي في المنافذ الحدودية ؟؟؟
⋙ بالصور.. الأمن الاردني يخلي بأمر الملك 4 جنود عراقيين اصيبوا بانفجار قرب الحدود
الأكثر شيوعا