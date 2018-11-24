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ثمانية مرشحين لمنصب وزير الدفاع واستمرار الخلافات
2018/11/24 | 09:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصل عدد المرشحين لمنصب وزير الدفاع، إلى ثماني شخصيات، فيما تواصل الكتل السنية مشاوراتها بهدف التوصل الى مرشح واحد للمنصب قبل جلسة البرلمان المقبلة.

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