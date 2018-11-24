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السنّة في إيران يحيون المولد النبوي وسط طهران
2018/11/24 | 09:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ منوعاتنظّم السنّة الإيرانيون، فعالية بالعاصمة طهران، الجمعة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، تحت عنوان “محمد رسول السلام”.

وشارك رجال دين من السنّة والشيعة في الفعالية، التي جرت في قاعة للمؤتمرات بطهران، إلى جانب برلمانيين وقادة رأي.

الفعالية بدأت بتلاوة القرآن الكريم، وتخللتها أناشيد عن مولد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وخطابات لعدد من المشاركين.

وحظيت الفعالية الدينية التي نظمتها “جماعة الدعوة والإصلاح” السنيّة في إيران، باهتمام شعبي كبير جدًا، ومشاركة واسعة.

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