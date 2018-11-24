تجارة الصين مع كوريا الشمالية تهبط 54.7% على أساس سنوي

2018/11/24 | 09:04

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت بيانات الجمارك، أن تجارة الصين مع كوريا الشمالية هبطت بنسبة 54.7 بالمئة إلى 1.95 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وهوت واردات الصين من كوريا الشمالية 89.1 بالمئة إلى 171.69 مليون دولار في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول، في حين تراجعت الصادرات 34.9 بالمئة إلى 1.78 مليار دولار.

وبلغت القيمة الإجمالية لتجارة الصين مع كوريا الشمالية 245.34 مليون دولار في تشرين الأول، ارتفاعا من 218.53 مليون دولار في الشهر السابق.



وارتفعت قيمة الصادرات إلى 227.45 مليون دولار من 200.33 مليون دولار في أيلول.

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