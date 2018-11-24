ليغانيس يحقق انتصاره الثالث ويحرم ألافيس من صدارة الدوري الإسباني

2018/11/24 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاستعاد فريق ليغانيس، مساء الجمعة، طريق الانتصارات من جديد في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، ليحقق انتصاره الثالث هذا الموسم محلياً.وتغلب ليغانيس على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الثالثة عشر للمسابقة المحلية.وأحرز هدف اللقاء الوحيد، المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 42 من زمن المباراة.وبهذه النتيجة، تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 23 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتقى ليغانيس للمركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.ويتصدر المسابقة فريق برشلونة برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يحل في المركز السادس.

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