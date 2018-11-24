تونس تقر المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة

2018/11/24 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية-كلكامش برس؛ صادق مجلس الوزراء التونسي، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، “إن مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الحكومة ستعرضه خلال الأشهر المقبلة على البرلمان من […]

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