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الخالدي: الحكومة مُلزمة بتسليم الحسابات الختامية خلال الأيام المقبلة
2018/11/24 | 09:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، أن الحكومة ملزمة بتسليم الحسابات الختامية خلال الأيام المقبلة كون مجلس النواب لا ينوي التصويت على الموازنة دون تسلمه حسابات ختامية.

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