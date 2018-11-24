الخالدي: الحكومة مُلزمة بتسليم الحسابات الختامية خلال الأيام المقبلة

2018/11/24 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، أن الحكومة ملزمة بتسليم الحسابات الختامية خلال الأيام المقبلة كون مجلس النواب لا ينوي التصويت على الموازنة دون تسلمه حسابات ختامية.

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