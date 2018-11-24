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استنفار كافة الدوائر الخدمية في واسط لمواجهة الأمطار والسيول
2018/11/24 | 09:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة واسط، مهدي يونس عيال، اليوم السبت، استنفار كافة الدوائر الخدمية فضلا عن الدفاع المدني والقوات الأمنية لاحتواء موجة الأمطار التي ما زالت تتساقط على المنطقة بكميات كبيرة تحسبا لحدوث سيول.

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