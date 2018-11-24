English | وظائف


روحاني : امريكا تعمل على توظيف كل المنطقة واستخدامها لحفظ أمن اسرائيل وهذا كل ما يهمها
2018/11/24 | 09:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روحاني : امريكا تعمل على توظيف كل المنطقة واستخدامها لحفظ أمن اسرائيل وهذا كل ما يهمها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/24 | 09:13.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني : امريكا تعمل على توظيف كل المنطقة واستخدامها لحفظ أمن اسرائيل وهذا كل ما يهمها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني : امريكا تعمل على توظيف كل المنطقة واستخدامها لحفظ أمن اسرائيل وهذا كل ما يهمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).


كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ المخرج أحمد عبد الله السيد يواصل تساؤلاته عن الهوية في «ليل خارجي»
⋙ روحاني: مستعدون للدفاع عن الشعب السعودي أمام القوى المتغرطسة كما فعلنا مع العراق
⋙ الداخلية :القبض على ٢٥٠٠ متسول في بغداد خلال العام الجاري
⋙ تجهيز مزارعي نينوى بـ 28 مليون لتر من {الگاز}
⋙ مقتل عدد من عناصر مرتزقة السعودية في الساحل الغربي
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | انسجام الغراوي: تعلن الموافقة على توزيع 2ترليون دينار على العاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة
⋙ شاهد بالفيديو | كم تبلغ خسائر العراق سنوياً بسبب الفسادالمالي في المنافذ الحدودية ؟؟؟
⋙ بالصور.. الأمن الاردني يخلي بأمر الملك 4 جنود عراقيين اصيبوا بانفجار قرب الحدود
الأكثر شيوعا