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بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في البحرين
2018/11/24 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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قالت وكالة أنباء البحرين إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين صباح يوم السبت للتصويت في الانتخابات البرلمانية.

وقالت الوكالة إن التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 365 ألفا و467 ناخبا.

وقالت الحكومة إن 506 مرشحين يخوضون الانتخابات، مع مشاركة أكبر عدد من المرشحات.

وتتوقع نسبة إقبال أكبر على التصويت مقارنة بعام 2014 حينما بلغت النسبة 53 في المئة عندما قاطعت جماعات المعارضة الانتخابات.

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