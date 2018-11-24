شاب يقتل صديقه بـ

2018/11/24 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قام أحد الشبان بقتل صديقه يوم الجمعة عندما فتح النار عن طريق الخطأ من بندقية لم يكن يعلم انها ملقمة، بحسب ما ذكرت الشرطة في اربيل .

وهذا أول حادث يشهده اقليم كوردستان من هذا النوع، مما يسلط الضوء حول مدى تأثير لعبة بوبجي واسعة الانتشار على تصرفات الشبان.

وتقول الشرطة المحلية إن ستة شبان كانوا يتنقلون في احد أحياء منطقة ورتي في بلدة بيرمام (صلاح الدين) وقد عثروا على بندقية في منزل يعود لأحد اقاربهم.

وقال المتحدث باسم شرطة سوران سعدون هودياني لكوردستان 24 "بينما كانوا يستعدون للعودة إلى ديارهم، قال الشباب إنهم يجب عليهم ممارسة لعبة بوبجي..



ثم طلب أحد الأصدقاء من آخر أن يحمل السلاح مثل بوبجي وكان هناك شخص آخر يقوم بتصوير المشهد".

وبوبجي هي لعبة حديثة لكنها اصبحت واسعة الانتشار وتدور فكرتها حول تعدد اللاعبين لدرجة أنه يمكن أن يصل عددهم الى مئة لاعب عبر الانترنت.

وأضاف هودياني أن الشبان "لم يكونوا يعلمون أن البندقية قد تم تلقيمها"، وبعدما انهمكوا باللعب ومحاكاة اللعبة "أطلق أحدهم النار من السلاح الذي يحمله على صديقه مما اسفر عن وفاته بعد فترة وجيزة".

وأشار الى أن الضحية كان يبلغ من العمر 22 عاماً ويدعى آسو آزاد محمد.

واُعتقل جميع أصدقائه الخمسة بعد أن علمت الشرطة بالحادث.



وعند استجوابهم قالوا للشرطة إنهم "كانوا يلعبون بوبجي" وهي لعبة اثارت الجدل في اقليم كوردستان.

وفي أواخر تشرين الأول أكتوبر قررت لجنة الفتوى في السليمانية تحريم اللعبة إذا كانت سبباً لإضاعة الوقت وخلق المشاكل وعرقلة العمل.

ويقول مراسل كوردستان 24 إن الشبان الخمسة اعتقلوا وفق المادة 205 من قانون العقوبات العراقي الذي ينص على سجن أي شخص يقتل عمداً سنوات عديدة.

وقال المتحدث باسم الشرطة "لا يبدو هناك أي شك في أن القتل كان متعمداً".

وحثت الشرطة المحلية جميع الشبان على التصرف بمسؤولية وعدم التأثر بألعاب الفيديو والتوقف عن محاكاة عنف الالعاب على ارض الواقع.

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