أبرز ماجاء في كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر الوحدة الإسلامية

2018/11/24 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني : المواجهة مع الغرب وفي المقدمة أميركا هي من أجل أن يتمتع الجميع بالحرية وليس الغرب فقطروحاني : الشعب العراقي إجتاز بنجاح جميع الصعوبات وحقق الإنتصار الباهر على تنظيم داعش الإرهابيروحاني : مستمرون في دعم ومساندة العراق حكومة وشعباً وسنقف إلى جانب جميع الشعوب التي تتعرض إلى الإعتداءاتروحاني : صمود الشعب اليمني وإنتصار سوريا على الإرهاب وجه صفعة مدوية لقوى العدوان والهيمنة والغطرسة الأميركيةروحاني : ماحصل من جريمة تقطيع شخص وإستمرار إستهداف الأبرياء في اليمن وصمة عار على منْ يدعي الدين والإسلام روحاني : ترامب تعامل مع السعودية كبقرة حلوب وسلب منها ملايين الدولارات بسياسة الإبتزاز والتخويف روحاني : عار على منْ يدعي الدين والإسلام أن يقف متفرجاً إزاء الجرائم اللا إنسانية في اليمن ويهرول للتطبيع مع الكيان الصهيونيروحاني : وحدة العالم الإسلامي يجب أن تكون قوية لمواجهة الأعداء لاسيما الكيان الصهيوني والإستكبار العالمي والغطرسة الأميركيةروحاني : نقل السفارة الأميركية إلى القدس مؤامرة خطرة وواجب العالم الإسلامي الوقوف ضد ذلكروحاني : يجب مواجهة الإستكبار العالمي والغطرسة الأميركية وقادرون على مواجهة التحديات والتهديدات وردع أيّ أعتداءروحاني : الكيان الصهيوني غدة سرطانية دمرت الشعب الفلسطيني ، والمقاومة الإسلامية جاهزة لإيقاف جرائمه في المنطقةروحاني : لا خيار أمام المسلمين إلا الصمود والتضحية للوقوف بوجه الظلم والمؤامرات الغربية - الأميركية وجرائم الصهاينةروحاني : لن نخشى المؤامرات الصهيونية التي تحاك ضد الإسلام والإنتصار سيكون حليف المسلمين في جبهات القتال وخط المواجهةروحاني : مؤمنون بمستقبل زاهر للعالم الإسلامي وسنجتاز جميع الصعوبات والمؤامرات والتهديدات التي تطال المنطقة برمتهاروحاني : إيران لا تشكل خطراً على أي أحد ونحن على إستعداد للدفاع عن الجزيرة العربية كما ساعدنا العراق وأفغانستان وبدون أي مقابلروحاني : ما تطالبه أميركا من المنطقة والعالم هو الرضوخ لها وأن الخلاف مع أميركا يعود لزمن طويل

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