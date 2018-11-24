2018/11/24 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن اعتقال مطلوبين بتهم الارهاب في بغدد ونينوى.وذكرت المديرية في بيان تلقى/ الأنصار/ نسخة منه, إن ” مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات في سيطرة التاجي القت القبض على أحد المطلوبين للقضاء بقضايا إرهابية أثناء محاولته العبور من سيطرة التاجي “, مؤكدة أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستخبارات العسكرية تعتقل إرهابيين اثنين في نينوى وبغداد alansaar.

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