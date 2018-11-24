القبض على ارهابيين اثنين في بغداد ونينوى

2018/11/24 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن المنتشرة في سيطرة التاجي القت القبض على أحد المطلوبين للقضاء بقضايا إرهابية أثناء محاولته العبور من سيطرة التاجي حيث تم تسليمه الى الجهات المختصة لاكمال اوراقه التحقيقة ".واضاف " فيما تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية من القاء القبض على أحد العناصر الارهابيين جاءت عملية القبض وفق معلومات استخبارية دقيقة عن مكان تواجده في منطقة حي الكرامة الواقعة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل ".وتابع " كما عثرت مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى وبالتنسيق مع الفوج الثاني في لواء المشاة ٤٤ ضمن الفرقة ١١ على ٩ قنابر هاون مختلفة في منطقة الشعب - حي البساتين حيث تم رفع المواد دون حادث".انتهى

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