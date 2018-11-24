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الرافدين يرسل تحذيراً لموظفي الدولة والمتقاعدين
2018/11/24 | 10:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، ان التقديم على السلف الشخصية لموظفي الدولة والمتقاعدين المدني والعسكري يكون عن طريق فروع المصرف حصرا.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز ان هناك مكاتب ومراكز تجارية تقوم بالترويج على منح السلف للموظفين والمتقاعدين.

واشار الى ان هذه المكاتب غير شرعية وان الجهة الوحيدة التي تمنح السلف هي فروع مصرف الرافدين في بغداد والمحافظات.

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