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أسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام
2018/11/24 | 10:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادانخفضت أسعار النفط ،السبت، لأكثر من 5 في المئة، وهو أدنى مستوى للأسعار منذ أكثر من عام وسط مخاوف من تخمة في المعروض على الرغم من أن منتجين رئيسيين يدرسِون خفضا في الانتاج.وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.21 دولار، أو 7.71 بالمئة، لتسجل عند التسوية 50.42 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 50.53 دولاراً وهو أيضا أضعف مستوى لها منذ تشرين الأول 2017.

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