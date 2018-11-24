مسلح سوري مدمن على المخدرات يقتل مراهقاً كوردياً وسط مدينة عفرين

2018/11/24 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – عفرينأقدم أحد المسلحين العرب القادمين من غوطة دمشق الشرقية، والذين تم توطينهم في منطقة عفرين بكوردستان سوريا، على قتل مراهق كوردي "15 عاماً" في مركز مدينة عفرين.ونشرت منظمة حقوق الإنسان في عفرين بياناً قالت فيه، إن "المراهق الكوردي البالغ من العمر 15 عاماً، يدعى حسن خلو، وهو من أهالي قرية (باخجة) التابعة لناحية (بلبلة)، وقد انتقل مع عائلته إلى مدينة عفرين فبل بضعة أشهر".وأضاف البيان أن "أحد المسلحين القادمين من غوطة دمشق الشرقية، قتل الشخص المذكور داخل منزل مسلح آخر يتخذ منه مركزاً لتعليم القرآن".وتابع البيان أن "حسن خلو قُتل بإطلاق 5 رصاصات عليه، وبعد عمليات بحثٍ وتحقيق، تبين أن القاتل يدعى هيثم خبية، وكان تحت تأثير مواد مخدرة عندما أقدم على الجريمة".يذكر أنه لم يصدر حتى الآن أي توضيح من جانب القوات التركية، ولا الفصائل السورية المسلحة التابعة لها بخصوص الجريمة.وبعد سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين بكوردستان سوريا يوم الأحد 18/3/2018، بدأ مسلحو تلك الفصائل بنهب وسلب وسرقة كل شيء، بدءاً من الدجاج والمواشي، وصولاً إلى السيارات والآليات الزراعية وأثاث ومحتويات المنازل، ومع انطلاق موسم الحصاد، يبدأ مسلحو تلك الفصائل بنهب وسلب المنتجات الزراعية، ومحاصيل الزيتون والرمان أيضاً، فضلاً عن الاعتقالات التعسفية وعمليات التعذيب واضطهاد وخطف المواطنين واقتحام بيوتهم وانتهاك حرماتها دون أي رادع.ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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