بالفيديو .. شاهد سرقة سيارة من أمام احدى المنازل في بغداد

2018/11/24 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشرت مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوضح تفاصيل سرقة سيارة نوع نيسان "بيك اب" من أمام احدى المنازل في منطقة جميلة ببغداد..

شاهد الفيديو أدناه ..

ملاحظة سيظهر الفيديو بد ثواني ..

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