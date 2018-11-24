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هنية: إيران تدعم المقاومة وتعزز صمود الشعب الفلسطيني
2018/11/24 | 10:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

اشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” اسماعيل هنية، السبت، بالدعم الإيراني للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنها تدعم المقاومة وتعزز صمود الشعب الفلسطيني.

وقال هنية في كلمة متلفزة لمؤتمر الوحدة الإسلامية المنعقدة في طهران وتابعته /المعلومة/، إن “هذا المؤتمر سيشكل دعما واسناد حقيقيا للقدس الشريف والقضية الفلسطينية”، مؤكدا أن “المؤتمر ينعقد في إيران التي […]

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