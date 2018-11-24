كتلة ثلج تسقط فوق رأس امرأة وتقتلها (فيديو)

2018/11/24 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفيديوهات-كلكامش برس؛ ضربت كتلة من الثلج سقطت من الطابق الحادي عشر، امرأة في رأسها في حي باوستانديك في ألماتي، بكازاخستان، مما أدى إلى وفاة الضحية.وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، المرأة وهي تغادر سيارتها متجهة صوب بناية عندما سقطت الكتلة الجليدية فوقها فأسقطتها أرضا وتسببت في وفاتها في الحال.

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