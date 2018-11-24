2018/11/24 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أظهرت دراسة مقارنة، لنتائج الصف السادس “احيائي وتطبيقي” للعام الدراسي ٢٠١٧ – ٢٠١٨، أن مدرسة أهلية مجهولة في إحدى المحافظات، تفوقت على مجمل ثانويات المتميزين في العاصمة بغداد، ما يسلط الضوء على الدور الذي يلعبه “الغش الإمتحاني” في الإساءة لمخرجات التعليم بحسب مختصين.وأظهرت جداول الدراسة المقارنة أن عدد الطلاب الحاصلين على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحصائية: مدرسة أهلية “مجهولة” تتفوق على مجمل ثانويات المتميزين .. لماذا؟) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحصائية: مدرسة أهلية “مجهولة” تتفوق على مجمل ثانويات المتميزين .. لماذا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).