ضحايا السيول.. خطأ يجب أن لا يتكرر

2018/11/24 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن الجنابي* التفاؤل والفرح الناتج عن كثافة الأمطار والسيول الحالية، بعد سنتين شحيحتين وقاسيتين، لا يوازيه سوى الألم والحزن على الضحايا الأبرياء في المناطق والأحياء الفقيرة، ممن جرفتهم السيول، او انهارت سقوف بيوتهم واكواخهم، وأتلفت محاصيلهم او دمرت حقولهم .في موازنة العامين 2017 و 2018 حذفت الحكومة (بالضد من موقف وزارة الموارد المائية الواقعي […]

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