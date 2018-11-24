الدفاع المدني بالبصرة يشدد على إرشاداته لحماية المواطنين من مخاطر الأمطار

2018/11/24 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ جددت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة، التشديد على الالتزام بالوصايا والإرشادات التي أوصت بها المواطنين في السابق لحماية أنفسهم وذويهم من مخاطر الأمطار.وقال مدير الدفاع المدني العقيد تحسين علي ساري في تصريح صحفي، إنه “من المهم عدم وقوف المواطنين في الأماكن المفتوحة أثناء الأصوات الرعدية ، وعدم استخدام الهاتف النقال ، […]

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