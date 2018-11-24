صفقة تبادلية لانتقال ياسر إبراهيم إلى الزمالك

2018/11/24 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الزمالك يسعى لضم مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وتعرض الزمالك لأزمة حقيقة في دفاعاته بعد إصابة محمود حمدي الونش، وإيقاف محمد عبدالغني، وهو ما دفع المسئولين البحث عن التعاقد مع مدافع.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الزمالك دخل في مفاوضات مع سموحة للحصول على توقيع ياسر إبراهيم.



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وأشارت التقارير أن الزمالك يرغب في عقد صفقة تبادلية مع النادي الساحلي، للحصول على خدمات مدافع الأبيض السابق.

وتم وضع كلًا من محمود عبدالعاطي دونجا وباسم مرسي، لاعبا الزمالك، ضمن المرشحين للانضمام إلى سموحة خلال فترة الانتقالات المقبلة على سبيل الإعارة.

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ويسعى الزمالك لإتمام الصفقة التبادلية من أجل تخفيض المقابل المادي لصفقة ياسر إبراهيم، حيث يطلب فيه رئيس سموحة مبلغ ضخم.

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