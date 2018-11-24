كيف تعرف أن شريك حياتك يُسيء معاملتك؟

2018/11/24 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إنه يريد أن يعرف طوال الوقت ما الذي تفعله ومع من تكون، ويغضب إذا لم تفعل ما يطلبه، ويعطيك تعليمات حول كيفية القيام بالأشياء بالطريقة التي تجعله يشعر بالراحة والاطمئنان.

إذا كنت أنت أو أحد أصدقائك أو أقاربك في وضع كهذا، فهناك احتمال لكونك تتعامل مع شريك مُسيء يريد السيطرة عليك.

وهذا هو رأي تيري دياز سيندرا، طبيبة نفسية مكسيكية متخصصة في شؤون العائلات والأزواج.



وهي أيضًا مؤلفة كتاب بعنوان “كيفية تحديد الشريك المُسيء”.

وقالت سيندرا لبي بي سي: “قد يبدو من المذهل أنه رغم أننا في قرن يشهد تطورا فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، فإنني لا أزال أرى مرضى محاصرين ببعض سلوكيات التملك والسيطرة.”

وأضافت: “لكن هذا الأمر يحدث، وخاصة بالنسبة للنساء.”

وتشرح سيندرا، التي تعمل أيضًا في مجال الوقاية من العنف المنزلي، ماهية السلوك المُسيطر وكيفية التعرف عليه وكيفية الهروب منه.

ما هو الشريك المسيطر أو المسيء؟

إنه شخص فظ ووحشي وغير محترم.

إننا جميعا نتصرف في لحظة ما بطريقة مُسيطرة، لكن يمكن تعريف الشخص المسيء بأنه شخص يستغل امتيازات معينة للسيطرة على شخص آخر وإخضاعه لرغباته واهتماماته وضروراته ووسائل الراحة الخاصة به.

ما هي استراتيجية الشخص المسيء؟

بشكل عام، تشمل هذه الاستراتيجية الإغراء والتلاعب والترهيب، كما تتضمن أيضا السلوك المهدِّد.

أما أخطر الحالات ، والتي نطلق عليها اسم “المسيئين المنحرفين”، فإنها تتضمن سلوكا أو اضطرابا في الانحراف النرجسي.

إنهم يريدون أن تكون فريستهم خاضعة لهم تماما وأن تكون صامتة ومرتبكة حتى يعتقدون أن الفريسة هي المسؤولة عن ذلك – وأنه لا يوجد أي شخص آخر يريدها أو لا يمكنها أن تعيش حياة أخرى.

صفات وخصائص الشريك المسيء

-يتفاخر بنزواته وعلاقاته الغرامية

-لا يستثمر في شريكه أو في العلاقة

-سلوكه يتسم بعدم الاحترام

-يريد دائما أن يظهر على أنه بطل شجاع

-لا يراعي مشاعر الآخرين

-يتحكم ويسيطر على الآخرين

-نادرا ما يتحمل المسؤولية عن أفعاله وردود فعله

-يحتقر الآخرين، بمن فيهم شريكه، إذا لم يكونوا على شاكلته.

-يستخدم النكات والسخرية والاستهزاء بالإضافة إلى سوء المعاملة

-يعطي الأولوية لشعوره بالرضا وللجنس

-يكذب

-يتجنب المواجهة

-يعتمد على نظرية فرق تسد

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