الداخلية: القبض على 2500 متسول في بغداد خلال العام الجاري

2018/11/24 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الداخلية،اليوم السبت، القبض على 2500 متسول في بغداد خلال العام الجاري، مشيرة، الى أن أغلبهم ينتمون الى مافيات وسماسرة ومن جنسيات مختلفة.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، في تصريح صحفي تابعته “الرشيد نيوز”، إن “وزارة الداخلية ألقت القبض على 2500 متسول خلال العام الجاري في بغداد فقط”، […]

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