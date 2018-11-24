باكستان:السلطات تعتقل زعيم حركة “لَبّيْك” المتشددة

2018/11/24 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت السلطات الباكستانية رجل دين بارزا أغلق أتباعه مدنا كبرى أوائل هذا الشهر للمطالبة بتشديد قوانين التجديف في البلاد، وذلك في أعقاب إلغاء حكم إعدام المسيحية آسيا بيبي المتهمة بإهانة النبي محمد.

كما أفادت تقارير غير مؤكدة باعتقال عدد من أتباع رجل الدين المتشدد كاظم حسين رضوي، زعيم حركة “لَبّيْك”، من مناطق متفرقة في البلاد.

وقال سعد، نجل رضوي، إن الشرطة اعتقلت والده في وقت متأخر خلال حملة على مدرسته الدينية في مدينة لاهور، شرق البلاد.

وأضاف، لوكالة رويترز عبر الهاتف، أن “الشرطة داهمت مدرستنا واعتقلت قائدنا المبجل”.

وقالت الشرطة إن أتباع رجل الدين المتشدد اشتبكوا مع رجال الأمن في لاهور بعد اعتقاله بوقت وجيز، ما أدّى إلى إصابة خمسة أشخاص.

وكان رضوي قد حثّ أتابعه في وقت سابق الجمعة على الخروج إلى الشوارع إذا اعتقل.

وفي رسالة مصورة بالفيديو، نُشرت الجمعة، دعا زعيم آخر من حركة “لَبّيْك”، وهو بير أفضال قادري، إلى احتجاجات جديدة، وقال إن الشرطة اعتقلت عشرات من أعضاء الحزب في مدينة كراتشي ومناطق أخرى من إقليم البنجاب.

وفي أوائل هذا الشهر، قاد رضوي مظاهرات استمرت ثلاثة أيام في أنحاء باكستان، احتجاجا على تبرئة السيدة آسيا بيبي، التي ألغت المحكمة العليا في البلاد إدانتها بالتجديف وأسقطت حكما بإعدامها كان قد صدر بعد إدانتها بتهمة إهانة النبي محمد.

وطالب المتظاهرون بإعدام المسيحية عندما أغلقوا طرقا رئيسية، ما أدّى إلى إصابة مناطق كبيرة في البلاد بالشلل.

وردّا على ذلك، عقدت الحكومة اتفاقا مع الإسلاميين لفرض حظر سفر على بيبي، التي أطلق سراحها في وقت سابق هذا الشهر، انتظارا لنتيجة المراجعة النهائية لقضيتها.

لكن حركة “لَبّيْك” تعهدت بالعودة إلى الشوارع في حالة السماح لبيبي بمغادرة البلاد.

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