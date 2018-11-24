سيول مدمرة تجتاح الشرقاط ودعوات نيابية إلى إعلان حالة الطوارىء

2018/11/24 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

داهمت سيول الأمطار العديد من القرى في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين، وهو ما أدى إلى مقتل عدد من الأفراد وفقدان العشرات ومحاصرة العديد من الاهالي.وأفاد قائممقام قضاء الشرقاط علي دودح، لشبكة رووداو الإعلامية، بوفاة تسعة أشخاص وغرق آلاف المنازل ومئات السيارات، جراء السيول إلى جانب نفوق عشرات الآلاف من المواشي.أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي عن اخلاء أكثر من (٨٠٠) عائلة من سيول الأمطار التي ضربت أقضية الخضرانية والحورية القديمة في قضاء الشرقاط شمال صلاح الدين .وقال المسؤول الإغاثي للهلال الأحمر العراقي في صلاح الدين حيدر قاسم في بيان، إن فريق طوارئ الهلال الأحمر ومنذ الصباح الباكر تحرك لإخلاء (٣٠٧) عائلة من قرية الخضرانية و ( ٥٣٠) عائلة من قرية الحورية القديمة وانقاذهم بعد محاصرتهم من السيول التي جرفت منازلهم ونقلهم الى أماكن آمنة وتقديم الاسعافات الاولية اللازمة لهم حيث يقدر ارتفاع مستوى المياه من (١ الى ٢،٥ لتر) ما أدى سقوط أربعة دور مبنية من الطين وجرف أكثر (٥٠٠) دار سكني في أقضية الخضرانية والحورية القديمة من القضاء".

وفي الصعيد ذاته دعا النائب رعد الدهلكي، الى اعلان حالة الطوارئ بسبب السيول في عدد من مناطق البلاد، مشدداً على ضرورة الاستعانة بمنظمات الاغاثة الدولية.وقال الدهلكي في بيان إن "كمية السيول التي اجتاحت منطقة الشرقاط ومناطق اخرى بمحافظة صلاح الدين ونينوى نتيجة الامطار المستمرة كانت لها نتائج سلبية فادحة تسببت بخسائر مادية وبشرية قابلة للزيادة"، مبينا ان "قوات الدفاع المدني والاغاثة الموجودة في تلك المناطق لا تستطيع مجاراة تسارع الاحداث ما يدعو لاستنفار باقي فرق الدفاع المدني في المحافظات الاخرى وقوات الجيش والداخلية للمساعدة بانقاذ العوائل المحاصرة".واكد الدهلكي على "اهمية الاستعانة بمنظمات الاغاثة الدولية واعلان حالة الطوارئ لانقاذ العوائل المحاصرة واستخدام كافة الامكانيات المتاحة لاحتواء الازمة قبل تفاقمها وخروجها عن السيطرة".من جانبها، دعت النائب شمائل سحاب العبيدي، الحكومة، إلى إعلان حالة الطوارئ في صلاح الدين ونينوى وإرسال زوارق وطيران الجيش لإنقاذ العوائل العالقة في بيوتها.بدوره دعا النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة، العراقيين، من داخل صلاح الدين ومن خارجها إلى الاستنفار وتقديم العون وإنقاذ أهالي القرى المحاصرة جراء الأمطار والسيول التي أصابتها وحطمت أغلب بناها التحتية.

وغمرت السيول 300 منزل على الأقل في قرية الحوري بقضاء الشرقاط، فيما عملت فرق الإنقاذ والشرطة والجيش على إنقاذ المدنيين المحاصرين فوق أسطح المنازل.

من جهته، أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ المدنيين العالقين. وذكر بيان صادر عن مكتب عبد المهدي، أنه "رئيس الوزراء يتابع وبشكل مستمر تطورات السيول المدمرة التي ضربت قضاء الشرقاط ومناطق أخرى من محافظة صلاح الدين ونينوى وأدت إلى عدد من الوفيات والمفقودين، وانهيار جسر الحورية القريب من قرية الحورية".وأمر عبد المهدي بـ"تشكيل خلية أزمة من قيادة عمليات صلاح الدين (الجيش) وكافة التشكيلات المدنية في الحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة للتدخل الفوري والإشراف المباشر على عمليات الإنقاذ لتقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليومين القادمين".وعلى مدى اليومين الماضيين، أعلنت القوات العراقية وطيران الجيش وفرق الدفاع المدني، حالة التأهب لمواجهة خطر السيول.

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