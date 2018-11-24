2018/11/24 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، ان التقديم على السلف الشخصية لموظفي الدولة والمتقاعدين المدني والعسكري يكون عن طريق فروع المصرف حصرا.

وقال المصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم ان “هناك مكاتب ومراكز تجارية تقوم بالترويج على منح السلف للموظفين والمتقاعدين”.

واشار الى ان “هذه المكاتب غير شرعية وان الجهة الوحيدة التي تمنح السلف هي فروع مصرف الرافدين في بغداد والمحافظات”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر توضيح بخصوص التقديم على السلف لموظفي الدولة والمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصدر توضيح بخصوص التقديم على السلف لموظفي الدولة والمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).