نائب: الحكومة مطالبة باجراءات سريعة لانقاذ الاهالي في جنوب الموصل

2018/11/24 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد النائب محمد اقبال الصيدلي، اليوم السبت، ان الكوارث البشرية التي بدأ يواجهها أبناء الشعب العراقي، تمثل نتيجة طبيعية لسوء الخدمات المقدمة لهم .

واضاف اقبال في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “الامطار التي سقطت خلال اليومين الماضيين اشرت الخلل الواضح في هذا الملف” مضيفا ان “محاصرة عدد كبير من الاهالي نتيجة الفيضانات والسيول الحاصلة في جنوب الموصل وباقي المحافظات الحبيبة أمر مؤسف”.

واشار اقبال الى ان “ماحصل يؤشر ضعف الاجراءات واحتمالية تكرار ماحدث قائمة مع معدلات رصد الانواء الجوية لعدم الاستقرار الجوي”.

ودعى “الجهات ذات العلاقة إلى التحرك الفوري العاجل من اجل انهاء موضوع النازحين والمخيمات وان يكون اولوية العمل لحكومة الدكتور عادل عبدالمهدي”.

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