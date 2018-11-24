2018/11/24 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، أنه لا يمكن القبول بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودته للسلطة الشرعية وكذلك خروج الميليشيات الحوثية من المدينة.​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الإعلام اليمني يطالب المبعوث الأممي بخروج الحوثيين من الحديدة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الإعلام اليمني يطالب المبعوث الأممي بخروج الحوثيين من الحديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).