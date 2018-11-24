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القوات الأمنية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في بغداد ونينوى
2018/11/24 | 10:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القت القوات الامنية على ارهابيين اثنين في بغداد ونينوى .

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