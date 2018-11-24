هل يشهد هذا الاسبوع انتهاء ماراثون اكمال تشكيل الحكومة

2018/11/24 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من مرور شهر كامل على منح البرلمان الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع 14 وزيراً بحكومته في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، إلا أن ماراثون حوارات اختيار 8 وزراء آخرين لم ينته في ظل وجود صراعات سياسية عميقة تنذر بتحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة،.

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