الرافدين يوضح طريقة التقديم على السلف الشخصية

2018/11/24 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح مصرف الرافدين، السبت، ان التقديم على السلف الشخصية لموظفي الدولة والمتقاعدين المدني والعسكري يكون عن طريق فروع المصرف حصرا.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تابعته النبأ للاخبار إن "هناك مكاتب ومراكز تجارية تقوم بالترويج على منح السلف للموظفين والمتقاعدين".

وأضاف البيان، أن "هذه المكاتب غير شرعية وان الجهة الوحيدة التي تمنح السلف هي فروع مصرف الرافدين في بغداد والمحافظات".



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