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ديالى: استعداد مبكر لقيادة العمليات تحسبا لتدفق السيول
2018/11/24 | 10:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، اليوم السبت، حالة الاستنفار في كل تشكيلات القيادة داخل المحافظة تحسبا لتدفق سيول من المحافظات المجاورة.

وقال العزاوي

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