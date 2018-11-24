ديالى: استعداد مبكر لقيادة العمليات تحسبا لتدفق السيول

2018/11/24 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، اليوم السبت، حالة الاستنفار في كل تشكيلات القيادة داخل المحافظة تحسبا لتدفق سيول من المحافظات المجاورة.

وقال العزاوي

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